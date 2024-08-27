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Якщо немає часу їхати у відпустку: 7 фільмів про подорожі з несподіваними перипетіями та сюжетом

Фільми про життя у подорожах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Найбезтурботніша пора року добігає кінця. І якщо ви не встигли насолодитися подорожжю в гори або до моря, радимо переглянути кілька фільмів, щоб хоча б відчути цю ні з чим не порівняну атмосферу, коли ти вирушаєш в інше місто або країну.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 цікавих кінострічок, які розкажуть про подорожі та пригоди.

"Пляж" (2000)

Річард - юнак, який шукає пригод - вирушає до Таїланду, де в дешевому готелі знайомиться із дивною людиною. Ця людина передає йому карту таємничого острова. Це і є рай на Землі. Молодий чоловік знайомиться з декількома французами, і вони втрьох вирушають на цей острів.

 

"Навколо світу за 80 днів" (2004)

Стрічку знято за мотивами роману Жюля Верна. Але для створення комічного ефекту сюжет фільму навмисно змінено порівняно з романом і містить багато анахронізмів.

 

"Тепер я йду у дику далечінь" (2007)

Кінострічка ґрунтується на реальних подіях за книгою Джона Кракауера. Успішний студент після закінчення університету продає все своє майно, зароблені гроші віддає на благодійність, а сам вирушає у подорож без певної мети. Люди, які зустрічаються на його шляху, так чи інакше допомагають визначитись у цьому житті.

 

"Шлях" (2010)

Літній американець Том Ейвері, офтальмолог із Каліфорнії, приїжджає до Франції за тілом свого єдиного сина Деніеля, який вирушив у паломництво знаменитим Шляхом Святого Якова і загинув під час бурі в Піренеях. Раптом Том вирішує сам пройти пішки весь цей шлях разом із прахом та спорядженням свого сина.

 

"Їсти, молитися, кохати" (2010)

Екранізація однойменного автобіографічного твору Елізабет Гілберт із Джулією Робертс у головній ролі.

Після розлучення Ліз вирішує змінити своє життя і вирушає подорожувати світом у пошуках смачної їжі, духовності та справжньої любові.

 

"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Пригодницька трагікомедія режисера та продюсера Бена Стіллера, який також виконав головну роль у фільмі.

Уолтер Мітті - більдредактор відділу ілюстрацій журналу "Лайф". Його робота - суцільна рутина, хоча у своїх мріях він вирушає дуже далеко. Він переживає фантастичні пригоди, представляє себе космонавтом, мандрівником або чарівним Казановою.

 

"Дика" (2014)

Після смерті матері розгублена і вбита горем дівчина вирушає у тривалу пішу подорож горами Сьєрри Невади. Попереду майже 2000 км стежок, багато зустрічей, роздумів, проблем, з якими їй доведеться зіткнутися і пережити наодинці.

 

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