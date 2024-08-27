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Если нет времени ехать в отпуск: 7 фильмов о путешествиях с неожиданными перипетиями и сюжетом

Фильмы про жизнь в путешествиях (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Самая беззаботная пора года подходит к концу. И если вы не успели насладиться путешествием в горы или к морю, советуем пересмотреть несколько фильмов, чтобы хотя бы ощутить эту ни с чем не сравнимую атмосферу, когда ты отправляешься в другой город или страну.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 интересных кинолент, которые расскажут о путешествиях и приключениях.

"Пляж" (2000)

Ричард - юноша, который ищет приключений - отправляется в Таиланд, где в дешевой гостинице знакомится со странным человеком. Этот человек передает ему карту таинственного острова. Это и есть рай на Земле. Молодой человек знакомится с парочкой французов, и они втроем отправляются на этот остров.

 

"Вокруг света за 80 дней" (2004)

Лента снята по мотивам романа Жюля Верна. Но для создания комического эффекта сюжет фильма намеренно изменен по сравнению с романом и содержит множество анахронизмов.

 

"В диких условиях" (2007)  

Кинолента основана на реальных событиях по книге Джона Кракауэра. Преуспевающий студент после окончания университета продает все свое имущество, заработанные деньги отдает на благотворительность, а сам отправляется в путешествие без определенной цели. Люди, которые встречаются на его пути, так или иначе помогают определиться в этой жизни.

 

"Путь" (2010)

Пожилой американец Том Эйвери, офтальмолог из Калифорнии, приезжает во Францию за телом своего единственного сына Дэниэля, отправившегося в паломничество по знаменитому Пути Святого Иакова и погибшего во время бури в Пиренеях. Внезапно Том решает сам пройти пешком весь этот путь вместе с прахом и снаряжением своего сына.

 

"Ешь, молись, люби" (2010) 

Экранизация одноименного автобиографического произведения Элизабет Гилберт с Джулией Робертс в главной роли.

После развода Лиз решает изменить свою жизнь и отправляется путешествовать по миру в поисках вкусной еды, духовности и настоящей любви.

 

"Невероятная жизнь Уолтера Митти" (2013)

Приключенческая трагикомедия режиссера и продюсера Бена Стиллера, исполнившего также главную роль в фильме.

Уолтер Митти - бильдредактор отдела иллюстраций журнала "Лайф". Его работа - сплошная рутина, хотя в своих мечтах он уносится очень далеко. Он переживает фантастические приключения, представляет себя космонавтом, путешественником или неотразимым Казановой.

 

"Дикая" (2014)

После смерти матери растерянная и убитая горем девушка отправляется в длительное пешее путешествие по горам Съерры Невады. Впереди у нее почти 2000 км тропы, много встреч, размышлений, проблем, с которыми ей придется столкнуться и пережить в одиночку.

 

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