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Якщо набридло солодке: рецепт лимонного печива, яке тане в роті

Як готувати лимонне печиво з начинкою (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Лимонне печиво з начинкою - чудовий варіант для тих, хто втомився від брауні або чизкейків. Поєднання хрусткого тіста і ніжної лимонної начинки роблять смак печива незабутнім.

Про те, як готувати лимонне печиво з начинкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт The Loopy Whisk.

Що потрібно для лимонного печива

Для того, щоб приготувати таке смачне доповнення до кави або чаю, потрібні наступні інгредієнти:

  • Борошно - 240 г
  • Яйця - 5 шт.
  • Лимонна цедра - з 3 лимонів
  • Лимонний сік - 90 мл
  • Вершкове масло - 170 г
  • Цукор - 250 г
  • Цукрова пудра - 90 г
  • Сіль - 1/2 ч. л.
  • Ванільний екстракт - 1 ч. л.
  • Розпушувач - 1/2 ч. л.

Як готувати лимонне печиво з начинкою

Найкраще обирати скляний посуд і силіконові або дерев'яні ложки для перемішування, щоб запобігти появі металевого присмаку. Крім цього, яйця і масло повинні бути кімнатної температури - це полегшить приготування.

Для приготування лимонної начинки насипте 100 г цукру і 1/3 лимонної цедри в миску і злегка перетріть інгредієнти. Це допоможе вивільнити більше ефірних олій з цедри і зробить начинку більш ароматною.

Додайте 3 жовтки та 1/4 ч. л. солі, перемішайте і збийте суміш до утворення пишної світлої маси.

У каструлю налийте 60 мл лимонного соку та варіть на середньому вогні до початку кипіння - після цього обережно влийте сік до жовтково-цукрової суміші, постійно перемішуючи.

Після цього перелийте готову суміш у каструлю і варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння, приблизно 4-5 хвилин - проте не доводьте до кипіння. Коли начинка загусне, зніміть її з вогню і додайте 55 г масла, попередньо нарізавши його на невеликі шматочки.

Якщо ви хочете зробити начинку ідеально гладкою і кремовою, без цедри - 
пропустіть її через дрібне сито.

Готову начинку перелийте в миску або термостійкий контейнер і накрийте його харчовою плівкою, мінімізуючи кількість повітря - це допоможе запобігти утворенню кірки. Дайте начинці охолонути до кімнатної температури, в цей час приготуйте тісто.

Розтопіть 115 г масла.Так само змішайте і злегка перетріть 150 г цукру і решту лимонної цедри в окремій мисці. Додайте до інгредієнтів розтоплене масло, 2 яйця, 30 мл лимонного соку і ваніль - та добре збийте до однорідної маси.

В окремій мисці перемішайте борошно, розпушувач і 1/4 ч. л. солі, після цього додайте інгредієнти до лимонно-яєчної суміші і замішайте тісто.

На цьому етапі тісто для печива буде дуже м'яким і липким, на межі з рідким, проте більше борошна додавати не потрібно. Після цього поставте тісто в холодильник принаймні на 2 години.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко для запікання застеліть пергаментом. Розподіліть тісто на невеликі однакові за розміром кульки - має вийти 16-18 кульок.

Насипте в миску цукрову пудру і обваляйте кожну кульку, після чого викладіть їх на деко. Зробіть в центрі кожної кульки заглиблення за допомогою ложки і викладіть начинку.

Випікайте печиво 9-12 хвилин - печиво має злегка розійтися і потріскатися по краях, а лимонна начинка - трохи піднятися. Після цього дайте печиву охолонути приблизно 5-10 хвилин - і можна пригощатися.

До речі, раніше ми розповідали, як готувати пиріг з грушею і камамбером.

Читайте також про те, як готувати пончики на сметані.

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