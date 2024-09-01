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Якщо набридли класичні чорні брюки: 6 сміливих варіантів для офісу та на кожен день

Штани на осінь 2024 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Осінь у багатьох асоціюється з теплими та затишними светрами, шкіряними куртками, тренчами та, звичайно ж, класичними чорними штанами. Цю практичну річ можна носити як до школи та інституту, так і в офіс або комбінувати з ошатним верхом для виходу в світ. Але якщо вам набрид нудний чорний колір, наважуйтеся на сміливі експерименти.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які кольори приглянути на осінній сезон, щоб бути в тренді.

Хакі

Колір хакі стає все більш популярним у 2024 році. Цей трендовий колір землистого відтінку добре поєднується з іншими природними тонами, такими як коричневий і бежевий, але особливо вишукано виглядає, якщо носити його з насиченими бордовими або масляно-жовтими.

Стильний лук із брюками кольору хакі (фото: instagram.com/monikh)

Білий

Білий і всі відтінки молочного - мастхев на перехідний сезон між літом та осінню. Носити їх можна з чорним або темно-синім, щоб надати глибину вашому образу, або поєднувати з більш яскравим відтінком, насолоджуючись тижнями літнього сонця, що залишилися.

Білі штани завжди виглядають стильно та ошатно (фото: instagram.com/sylviemus_)

Синій

Штани насиченого синього відтінку або, як його ще називають "наві", завжди виглядатимуть дорого та елегантно. Поєднуйте їх із сорочкою оверсайз для свіжого погляду на офісний одяг або з футболкою вільного крою та кросівками для невимушеного образу поза роботою.

Сині штани теж підійдуть для офісу (фото: instagram.com/deborabrosa)

Червоний

Яскраво-червоний відтінок, який був на піку популярності в 2023 році, все ще в моді. Наймодніший варіант на осінь - рубіново-червоні штани. Поєднуйте їх із в'язаними речами або білою футболкою для створення шикарного силуету, який вам ніколи не набридне.

Червоний все ще в моді (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Коричневий

Коричневий колір - найактуальніший восени 2024 року, особливо його насичений шоколадний відтінок. Цей шикарний тренд добре поєднується з кремовими та бежевими відтінками в гардеробі.

Штани коричневого кольору повинні бути у вашому гардеробі (фото: instagram.com/oliviafaeh)

Бежевий

Цей нейтральний колір врятує будь-який образ. Поєднуйте вельветові штани бежевого відтінку з білою блузою, чорною шкіряною курткою та взуттям із вузьким носком у тон. Доповніть лук невеликою сумкою та аксесуарами.

Бежевий колір завжди виглядає свіжим (фото: instagram.com/marina_torres)

Раніше ми розповіли, які шкіряні куртки будуть у тренді цієї осені.

Також подивіться, які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду у 2024 році.

Для написання матеріалу було використано такі джерела: Instagram-сторінки модних блогерів та модельєрів-консультантів Monikh, Sylvie Mus, Débora Rosa, MARILYN, Olivia Faeh, Marina Torres.

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