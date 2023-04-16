Якщо лікар знайшов у вас таку хворобу, міняйте лікаря: топ-5 придуманих діагнозів

Дисбактеріоз

Це - загадкове "порушення мікрофлори" кишківника, часто після прийому антибіотиків.

За словами лікарки, немає єдиних норм мікробіоти. Аналіз калу на дисбактеріоз неінформативний. Зовсім. В будь-якому віці.

Остеохондроз

Маючи скарги на біль у спині, пацієнт може почути, що в нього остеохондроз. А потім гори досліджень та купа крапельниць і таблеток.

Але насправді остеохондроз - рентгенологічний діагноз, це фізіологічний процес старіння хребта.

В міжнародній класифікації хвороб остеохондроз існує, проте це захворювання відрізняється від того, як його трактують у нас. Це група рідкісних захворювань, що пов’язані з порушенням нормального розвитку росту кісток. Як правило, починається в дитинстві як дегенеративний або некротичний стан (хвороби Пертеса, Осгуда-Шляттера, Шейермана). Само собою, такий діагноз не ставиться направо і наліво.

Авітаміноз

Кінець зими - початок весни, і от будь-які симптоми (втома, занепад сил, млявість, низька працездатність, випадіння волосся) списують на авітоміноз.

Якщо людина щодня повноцінно харчується, у раціоні є овочі, фрукти, молочні продукти, м’ясо - нестачі вітамінів не буде.

Але можливо за симптомами ховатися і захворювання, яке потрібно діагностувати та лікувати. Тоді вітамінки навряд чи допоможуть.

Вегетосудинна дистонія (ВСД), або Нейроциркуляторна дистонія

Через різноманітність симптомів, які укладаються в цю "хворобу", ВСД ставлять при будь-якому випадку.

"Пітливість, серцебиття, неприємні відчуття в грудях, коливання артеріального тиску, відчуття тривоги, порушення концентрації уваги і т. д - "у вас ВСД!" - пише лікарка.

Насправді це може бути депресія, панічні атаки, тривожний розлад, анемія, гіпотиреоз, аритмія, гіпертонія, синдром хронічної втоми. Іноді симптоми - варіант норми.

Дисциркуляторна енцефалопатія

Діагноз людей старшого віку при скаргах на погіршення пам’яті, головний біль, запаморочення, шум у вухах, зниження концентрації уваги.

Вважається, що симптоми виникають через проблеми з судинами, які живлять мозок. Але насправді - це нормальний процес старіння мозку! А ще за таким діагнозом може ховатися мігрень, хвороба Альцгеймера, гіпертонія, депресія.