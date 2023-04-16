Если врач нашел у вас такую болезнь, меняйте врача: топ-5 придуманных диагнозов
С советских времен нам достались в "наследство" некоторые несуществующие диагнозы. Их придумали еще в советское время, когда доступ к основам доказательной медицины был ограничен. Если вам и сейчас "пишут" такую болезнь, следует подумать в компетентности врача.
Об этом в Instagram рассказала Лилия Сарахман, семейный врач.
Дисбактериоз
Это - загадочное "нарушение микрофлоры" кишечника, часто после приема антибиотиков.
По словам врача, нет единых норм микробиоты. Анализ кала на дисбактериоз неинформативный. Совершенно. В любом возрасте.
Остеохондроз
Имея жалобы на боль в спине, пациент может услышать, что у него остеохондроз. А потом горы исследований и куча капельниц и таблеток.
Но на самом деле остеохондроз - рентгенологический диагноз, это физиологический процесс старения позвоночника.
В международной классификации заболеваний остеохондроз существует, однако это заболевание отличается от того, как его трактуют у нас. Это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротическое состояние (болезни Пертеса, Осгуда-Шляттера, Шейермана). Само собой, такой диагноз не ставится направо и налево.
Авитаминоз
Конец зимы - начало весны, и вот любые симптомы (усталость, упадок сил, вялость, низкая работоспособность, выпадение волос) списывают на авитаминоз.
Если человек каждый день полноценно питается, в рационе есть овощи, фрукты, молочные продукты, мясо - недостатка витаминов не будет.
Но возможно за симптомами скрываться и заболевание, которое нужно диагностировать и лечить. Тогда витаминки вряд ли помогут.
Вегетососудистая дистония (ВСД), или нейроциркуляторная дистония
Из-за разнообразия симптомов, которые укладываются в эту "болезнь", ВСД ставят при любом случае.
"Потливость, сердцебиение, неприятные ощущения в груди, колебания артериального давления, чувство тревоги, нарушение концентрации внимания и т. д - "у вас ВСД!" - пишет врач.
На самом деле это могут быть депрессия, панические атаки, тревожное расстройство, анемия, гипотиреоз, аритмия, гипертония, синдром хронической усталости. Иногда симптомы - вариант нормы.
Дисциркуляторная энцефалопатия
Диагноз людей старшего возраста при жалобах на ухудшение памяти, головные боли, головокружение, шум в ушах, снижение концентрации внимания.
Считается, что симптомы возникают из-за проблем с сосудами, питающими мозг. Но на самом деле - это нормальный процесс старения мозга! А еще за таким диагнозом может скрываться мигрень, болезнь Альцгеймера, гипертония, депрессия.
Ранее мы писали об известных фуфломицинах, которые назначают при проблемах с печенью.
Также читайте о способе похудения, который может сильно навредить здоровью.