Якщо бачите - купуйте. Дієтолог назвала супер-корисні гриби

Більшість українців, імовірно, чули, що гриби - це абсолютно пуста їжа. Але це зовсім не так, зокрема, лисички мають багато корисних властивостей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Сніжани Ворошилової в Instagram.

Що міститься у лисичках

бета- каротин (завдяки якому вони такі яскраво-жовті), який перетворюється на вітамін А (ретинол)

вітамін D2 та навіть В12, В3 та ін.

Fe, K, P, Cu, Mn та ін.

поліфенольні сполуки, які мають антиоксидантні властивості

Чому лисички - це унікальні гриби?

В них є лисичкові полісахариди (розгалужені маннани), які останнім часом детально досліджуються. В організму вони модулюють протипухлинну імунну відповідь завдяки активації макрофагів - інгібіторів пухлин.

Також ці гриби стимулюють у кишківнику ріст штамів Lactobacillus та пригнічують Clostridia, тобто мають пробіотичну властивість.

Так виглядають лисички (фото: wikipedia.org)

Вони мають потужну бактерицидну дію, що сприяє загоєнню ран, пригніченню збудника язви шлунку (Helicobacter pylori, навіть проти антибіотикорезистентних штамів).

Лисички мають нейропротективні властивості (в дослідженнях підтверджена сприятлива дія на життєздатність нейронів та ріст нейритів в умовах трофічного та оксидативного стресу).

Згідно з цим, ми можемо зробити висновки, що лисички - це цінний продукт харчування, з якого навіть роблять нутрицевтики (дієтичні добавки), які мають терапевтичні властивості.