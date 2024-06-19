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Если видите - покупайте. Диетолог назвала супер-полезные грибы

Среда 19 июня 2024 10:52
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Если видите - покупайте. Диетолог назвала супер-полезные грибы Фото: Лисички имеют очень много полезных свойств (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Большинство украинцев, вероятно, слышали, что грибы - это абсолютно пустая еда. Но это совсем не так, в частности, лисички обладают многими полезными свойствами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Снежаны Ворошиловой в Instagram.

Что содержится в лисичках

  • бета-каротин (благодаря которому они такие ярко-желтые), который превращается в витамин А (ретинол)
  • витамин D2 и даже В12, В3 и т.д.
  • Fe, K, P, Cu, Mn и т.д.
  • полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами

Почему лисички - это уникальные грибы?

В них есть лисичные полисахариды (разветвленные маннаны), которые в последнее время подробно исследуются. У организма они модулируют противоопухолевый иммунный ответ благодаря активации макрофагов ингибиторов опухолей.

Также эти грибы стимулируют в кишечнике рост штаммов Lactobacillus и ингибируют Clostridia, то есть обладают пробиотическими свойствами.

Если видите - покупайте. Диетолог назвала супер-полезные грибыТак выглядят лисички (фото: wikipedia.org)

Они обладают мощным бактерицидным действием, способствующим заживлению ран, угнетению возбудителя язвы желудка (Helicobacter pylori, даже против антибиотикорезистентных штаммов).

Лисички обладают нейропротективными свойствами (в исследованиях подтверждено благоприятное действие на жизнеспособность нейронов и рост нейритов в условиях трофического и оксидативного стресса).

Согласно этому, мы можем сделать выводы, что лисички - это ценный продукт питания, из которого даже делают нутрицевтики (диетические добавки), обладающие терапевтическими свойствами.

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