Если видите - покупайте. Диетолог назвала супер-полезные грибы
Большинство украинцев, вероятно, слышали, что грибы - это абсолютно пустая еда. Но это совсем не так, в частности, лисички обладают многими полезными свойствами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Снежаны Ворошиловой в Instagram.
Что содержится в лисичках
- бета-каротин (благодаря которому они такие ярко-желтые), который превращается в витамин А (ретинол)
- витамин D2 и даже В12, В3 и т.д.
- Fe, K, P, Cu, Mn и т.д.
- полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами
Почему лисички - это уникальные грибы?
В них есть лисичные полисахариды (разветвленные маннаны), которые в последнее время подробно исследуются. У организма они модулируют противоопухолевый иммунный ответ благодаря активации макрофагов ингибиторов опухолей.
Также эти грибы стимулируют в кишечнике рост штаммов Lactobacillus и ингибируют Clostridia, то есть обладают пробиотическими свойствами.
Так выглядят лисички (фото: wikipedia.org)
Они обладают мощным бактерицидным действием, способствующим заживлению ран, угнетению возбудителя язвы желудка (Helicobacter pylori, даже против антибиотикорезистентных штаммов).
Лисички обладают нейропротективными свойствами (в исследованиях подтверждено благоприятное действие на жизнеспособность нейронов и рост нейритов в условиях трофического и оксидативного стресса).
Согласно этому, мы можем сделать выводы, что лисички - это ценный продукт питания, из которого даже делают нутрицевтики (диетические добавки), обладающие терапевтическими свойствами.
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