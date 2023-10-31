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Якщо в авто загорілася ця кнопка, припиніть їхати. Автомеханік дав суттєву пораду водіям (відео)

Досвідчений автомеханік дав пораду водіям (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо в автомобілі загоряється певна кнопка, водії машин на бензині та дизелі можуть мати серйозні проблеми.

Про що йдеться, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал британського видання Express.

На що потрібно звернути увагу

За словами досвідченого механіка Скотті Кілмера, водії авто з бензиновими та дизельними двигунами зазнають серйозних проблем, якщо на приладовій панелі блимає кнопка контрольного двигуна.

Експерт підкреслює, що це вказує на те, що в транспортному засобі є проблема, яка може пошкодити каталітичний нейтралізатор. Це своєю чергою може призвести до доволі дорогого ремонту.

"Коли загоряється індикатор перевірки двигуна, це означає, що в комп'ютері збережено код несправності та є проблема", - каже автомеханік.

Якщо кнопка час від часу мигає, це може свідчити про доволі серйозні проблеми двигуна. У такому разі потрібно перевірити стан автомобіля та усунути відхилення, якщо вони є.

Крім мигання кнопки, ви можете помітити, що машина трясеться під час водіння чи змінився звук двигуна. Якщо так, вам слід негайно відправитися на технічний огляд.

 

Раніше ми писали про нову заборону, яку нещодавно ввели для водіїв. За порушення передбачені штрафи до 680 гривень.

Читайте також, що потрібно зробити, щоб не запотівало лобове скло машини.

Крім того, дізнайтеся, чому не варто купувати авто за довіреністю.

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