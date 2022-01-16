Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией

Ксения Мишина вместе с сыном Платоном приехала в свой родной Крым. В оккупированном Россией Севастополе у известной украинской актрисы театра и кино живет мама.
Мишина показала в Instagram-сториз видео из квартиры, в которой выросла.
За домом Ксении стоит ее школа, а из другого окна открывается вид на море.
Скриншот с Instagram
"На самом деле выглядит сейчас не очень, но, когда все деревья расцветают - не так уж и плохо", - пишет актриса, показывая двор своего детства.
Скриншот с Instagram
При этом видно, что многие машины паркуются на газоне. Мишина также показала счастливого сына, который приехал навестить бабушку.
Скриншот с Instagram
Актриса также рассказала, что сходила вместе с мамой на местный рынок, и показала ее на видео.
Скриншот с Instagram
Напомним, Ксения Мишина раскрыла правду об отношениях с победителем проекта "Холостячка" Александром Эллертом и назвала причину их расставания.
Актриса также призналась, что после этого опыта, больше не намерена публично строить свои отношения. Она назвала одну из причин их разрыва - слишком разные характеры.
Мы также писали о том, Ксения Мишина рассказала об интимных фото и неприличных предложениях, которые поступали от состоятельных мужчин, депутатов, а также их помощников.
Девушка призналась, что всегда игнорировала подобные предложения, поскольку для нее это неприемлемо.