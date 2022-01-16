Ксенія Мішина показала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією

За будинком Ксенії стоїть її школа, а з іншого вікна відкривається вид на море.

Скріншот з Instagram

"Насправді виглядає зараз не дуже, але, коли всі дерева розквітають - не так вже й погано", - пише актриса, показуючи двір свого дитинства.

Скріншот з Instagram

При цьому видно, що багато машин паркуються на газоні. Мішина також показала щасливого сина, який приїхав відвідати бабусю.

Скріншот з Instagram

Актриса також розповіла, що сходила разом з мамою на місцевий ринок, і показала її на відео.

Скріншот з Instagram