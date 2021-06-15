Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, выращенным из ее и Эллерта крови (фото)

Зимой пара решила сделать оригинальное украшение и сдала свою кровь для изготовления біокаменю. Фанаты актрисы поинтересовались, на какой стадии реализация идеи. На что знаменитость опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.

Фото: кольцо с алмазом (instagram.com/misha.k.ua)

Кроме того, Ксения ответила на еще один вопрос своих подписчиков. Они спросили, не было ли у нее мысли уйти из проекта "Холостячка". Звезда ответила, что хотела это сделать еще на первой вечеринке.

"Был единственный момент на первой вечеринке, после того, как увидела всех претендентов. Потом такой момент был у Саши, где-то в середине проекта. Думал- я его не замечаю! Наивный!",- пояснила Ксения.

Фото: Ксения Мишина об отношениях с Александром (instagram.com/misha.k.ua)

Также артистка говорит, что в их с Александром отношениях был сложный период, и они оба многому учатся.

Фото: Ксения Мишина и Эллерт (instagram.com/misha.k.ua)