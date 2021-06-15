Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові (фото)

Взимку пара вирішила зробити оригінальну прикрасу та здала свою кров для виготовлення біокаменю. Фанати акторки поцікавилися, на якій стадії реалізація ідеї. На що знаменитість опублікувала фото з каблучкою на безіменному пальці.

Фото: обручка з алмазом (instagram.com/misha.k.ua)

Окрім того, Ксенія відповіла на ще одне питання своїх підписників. Вони запитали, чи не було у неї думки піти з проєкту "Холостячка". Зірка відповіла, що хотіла це зробити ще на першій вечірці.

"Був єдиний момент на першій вечірці, після того, як побачила всіх претендентів. Потім такий момент був у Саші, десь в середині проєкту. Думав - я його не помічаю! Наївний!", – пояснила Ксенія.

Фото: Ксенія Мішина про стосунки з Олександром (instagram.com/misha.k.ua)

Також артистка каже, що у їхніх з Олександром стосунках був складний період, і вони обидва багато чому вчаться.

Фото: Ксенія Мішина і Еллерт (instagram.com/misha.k.ua)