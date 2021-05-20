В Житомире военный купил колбасу с крысиным хвостом: разгорается скандал

В чем суть скандала

Мужчина рассказал, что купил колбасу и сначала ничего не подозревал. Крысиные останки обнаружили только после прихода из магазина.

По словам Гаврилова, он является военным, однако с такой ситуацией столкнулся впервые. В то же время он подчеркнул, что за соответствующий продукт должны понести ответственность ее производители.

"Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами - впервые такое вижу. Колбасу купили в магазине. Нас на фронте таким дерьмом не кормили, я вам клянусь. Я просто в шоке, это же за кого они нас держат?! Просто животные", - сказал Гаврилов.

Фото: в колбасе военный обнаружил останки крыс (facebook.com/Олег Гаврилов)



Однако в комментариях к посту многие пользователи обвиняют мужчину в том, что он распространяет фейковые фото и видео.

Там же видно, что приложил

Постановка.

Я не защищаю украинских колбасных дельцов, но фото выглядит неубедительно. Если крыса попала в машину для приготовления фарша, то лапы и хвост тоже были бы измельчены до состояния фарша. Колбаса вяленая, а крыска свежая. Кажется, фото фейковое.

Почему каждое липовое видео с находкой чего-то инородного в колбасе выглядит несуразно?..

Нога в колбасе была бы слипшаяся с фаршем. Видно, что она подложена туда отдельно.

Что говорит производитель

Инцидент прокомментировали и представители компании, которую обвинил мужчина.

Производитель уверяет, что они являются одними из лучших одесских мясокомбинатов.

"С такими заявлениями люди сразу обратились бы к нам и в контролирующие органы. Так как это случаи, которые просто не допустимы. Но почему-то ни один из ваших постов, а в последнее время их было много, и все ваши друзья их же и публиковали, не обратились ни к нам, ни в защиту прав потребителей и не в один из госорганов для проверки такой информации", - отметили в фирме.

Также они отметили, что Олегом "занимается киберполиция".

"А прикрываться формой наших защитников - это уже вообще...", - добавил производитель.