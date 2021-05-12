Вода вместо молока: украинцы жалуются на производителя молочки, а те оправдываются

В Ровенской области потребители начали жаловаться, что вместо купленного молока популярной в регионе торговой марки, в пакетах была прозрачная жидкость.

Об этом сообщила Юлия Герасименко в Facebook -сообществе "Вилка Микс Ровно", опубликовав соответствующие фото.

В чем суть скандала

Женщина заявила, что купила молоко марки "РадиМо". Но вместо полезного напитка в пакете она обнаружила обыкновенную воду.

"Сегодня купила вот такое молоко. Еще в жизни такого не видела. В пакете была вода! Радивиливское. Кто-то сталкивался с таким?" - говорится в заметке женщины.

Фото: жительница Ровенской области купила воду вместо молока (facebook.com/Вилка Мікс Рівне)

В комментариях пользователи пишут, что подобное случается не впервые. Большинство людей возвращали продукт обратно в магазин.

У меня такое же было вчера. Похоже, это та самая партия. Это не сыворотка, это просто какая-то мутная вода, запаха не имеет

У нас похоже было. Какая-то мутная беловатая вода с кусочками чего-то белого

И у нас тоже вода. Не выполнили пропорций и порошок не насыпали

Это партия такая, нам тоже в городе много кому такое попало. Надо нести обратно на возвращение в магазин

Сегодня тоже такая же ситуация была с молоком этой же марки. В пакете была вода

В чем причина?

На официальной странице предприятия "Радивиливмолоко" в Facebook позже объяснили, что у них произошел сбой в оборудовании.

"Сообщаем честно и откровенно вам о том, что допустили ошибку, и мы прибегаем ко всем возможным мерам, чтобы решить проблему, которая произошла у нас. А именно - при фасовке: молока ДСТУ п/э, 2,5% жира, 910г / ТМ РадиМо / партия 14 до 17.05 и молока 2,4% жира, п/э, 870г / Мілкове / партия 7 до 16/05/21 - произошел сбой в оборудовании, в результате чего в упаковку произошло попадание пастеризованной воды", — сообщил производитель.

Как отметили на предприятии, они оперативно проводят неплановый отзыв всей продукции из торговых точек.

"Искренне извиняемся за причиненные неудобства и надеемся на ваше понимание!" - обратились на производстве к украинцам.