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Вода вместо молока: украинцы жалуются на производителя молочки, а те оправдываются

Новина українською →
Ровно, Среда 12 мая 2021 19:08
Вода вместо молока: украинцы жалуются на производителя молочки, а те оправдываются Фото: на Ровенщине жалуются за производителя молока (РБК-Украина)
Автор: Styler

В Ровенской области потребители начали жаловаться, что вместо купленного молока популярной в регионе торговой марки, в пакетах была прозрачная жидкость.

Об этом сообщила Юлия Герасименко в Facebook-сообществе "Вилка Микс Ровно", опубликовав соответствующие фото.

В чем суть скандала

Женщина заявила, что купила молоко марки "РадиМо". Но вместо полезного напитка в пакете она обнаружила обыкновенную воду.

"Сегодня купила вот такое молоко. Еще в жизни такого не видела. В пакете была вода! Радивиливское. Кто-то сталкивался с таким?" - говорится в заметке женщины.

Вода вместо молока: украинцы жалуются на производителя молочки, а те оправдываются

    Вода вместо молока: украинцы жалуются на производителя молочки, а те оправдываютсяВода вместо молока: украинцы жалуются на производителя молочки, а те оправдываются

    Фото: жительница Ровенской области купила воду вместо молока (facebook.com/Вилка Мікс Рівне)

    В комментариях пользователи пишут, что подобное случается не впервые. Большинство людей возвращали продукт обратно в магазин.

    • У меня такое же было вчера. Похоже, это та самая партия. Это не сыворотка, это просто какая-то мутная вода, запаха не имеет
    • У нас похоже было. Какая-то мутная беловатая вода с кусочками чего-то белого
    • И у нас тоже вода. Не выполнили пропорций и порошок не насыпали
    • Это партия такая, нам тоже в городе много кому такое попало. Надо нести обратно на возвращение в магазин
    • Сегодня тоже такая же ситуация была с молоком этой же марки. В пакете была вода

    В чем причина?

    На официальной странице предприятия "Радивиливмолоко" в Facebook позже объяснили, что у них произошел сбой в оборудовании.

    "Сообщаем честно и откровенно вам о том, что допустили ошибку, и мы прибегаем ко всем возможным мерам, чтобы решить проблему, которая произошла у нас. А именно - при фасовке: молока ДСТУ п/э, 2,5% жира, 910г / ТМ РадиМо / партия 14 до 17.05 и молока 2,4% жира, п/э, 870г / Мілкове / партия 7 до 16/05/21 - произошел сбой в оборудовании, в результате чего в упаковку произошло попадание пастеризованной воды", — сообщил производитель.

    Как отметили на предприятии, они оперативно проводят неплановый отзыв всей продукции из торговых точек.

    "Искренне извиняемся за причиненные неудобства и надеемся на ваше понимание!" - обратились на производстве к украинцам.

    Напомним, ранее врач назвала список продуктов, в которых большое содержание кальция.

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