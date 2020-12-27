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В Крыму высыхает одно из старейших водохранилищ

Автор: Роман Мирончук

Альминское водохранилище, которое расположено в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма, продолжает погибать. Запасы воды остались на уровне 21%.

Об этом сообщает блогер под псевдонимом RoksolanaToday&КрымUA на своей странице в Twitter.

Альминское водохранилище в Крыму (фото: twitter.com/KrimRt)

Альминское водохранилище считается одним из старейших на территории полуострова. Его площадь зеркала составляет 86,8 га, а площадь водосбора - 300 квадратных километров. Водохранилище заполняется водами реки Альма по каналу длиной 5 км.

Альминское водохранилище в Крыму (фото: twitter.com/KrimRt)

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Местные "власти" своими действиями довели до того, что Альминское водохранилище находится на грани исчезновения, поскольку тут к середине декабря 2020 года осталось всего 1,3 млн м3 водных запасов (менее 21%).

Альминское водохранилище в Крыму (фото: twitter.com/KrimRt)

Напомним, в Крыму нашли новый источник воды на полуострове и собираются построить там новый водозабор. В частности, на реке Бельбек в Севастополе. Местные жители считают, что спешка в сооружении может привести к проблемам с водой для них.

Строительство водозаборных сооружений проходит между селами Дальнее и Верхнесадовое. Стоит отметить, что там работают подразделения Министерства обороны России.

Ранее в Крыму пересохло стратегически важное Аянское водохранилище, которое было источником воды для Симферополя.

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