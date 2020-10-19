В Крыму строили водовод и наткнулись на 5000-летнее поселение (фото)

В Крыму строили водовод и нашли древние захоронения, которым около пяти тысяч лет. Теперь археологи бережно пытаются восстановить историю, чтобы побольше узнать о людях, которые населяли полуостров несколько тысяч лет назад.

Фото открытий появились в Telegram-канале Daily Storm.

Ученым сперва удалось обнаружить поселение XIV века, но позже они сделали еще более невероятное открытие.

"На территории примерно в 4,4 тысячи гектаров нашли фрагменты винных амфор, чаш и различной керамики, большое количество костей - крупного и мелкого рогатого скота", - рассказали археологи.

В Крыму нашли древнее поселение (фото: t.me/stormdaily)

Позже рядом с этим поселением были выявлены следы более древних мест обитания людей.

"Рядом с деревней найдены следы более древних поселений, которые, предположительно, существовали в эпоху бронзы (3000-1200 гг. до н. э.). Также обнаружены некрополь и курган с несколькими захоронениями", - говорится в сообщении.

Археологи сделали новое открытие в Крыму (фото: t.me/stormdaily)

Ранее мы писали, что ученым удалось сделать новое открытие про неандертальцев, что доказывает более тесную связь современного человека с ними. Причем это открытие способно перевернуть знание об эволюции.

Также сообщалось, что в Египте обнаружили 14 неповрежденных саркофагов, возраст которых - около 2500 лет.