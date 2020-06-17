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У Криму зірвано туристичний сезон: стало відомо чому

STYLERЖиття    17.06.2020 - 08:48
У Криму зірвано туристичний сезон: стало відомо чому
У Криму порожні пляжі (фото: pixabay.com)

На півострові зовсім мало відпочиваючих через коронавірус

В окупованому Росією Криму туристичний сезон близький до провалу. Справа в тому, що через пандемію коронавірусу ніхто на півострів їхати не хоче, хоча з 1 липня місцева "влада" відкрила в'їзд для росіян. Також скасована самоізоляція для місцевих жителів і тепер вони можуть вільно переміщатися по півострову.

Як повідомляється у сюжеті каналу "Україна 24", для українців з материка для відвідування півострова обов'язкова обсервація на 14 днів.

Зазначимо, що пляжі в Криму всі відкриті, купатися там не заборонено, але людей в зонах відпочинку дуже мало. Наприклад, у Ялті, на Приморському пляжі досить брудно і люди не поспішають занурюватися у воду.

"Сезон зірвали", - скаржиться місцева мешканка.

На пляжах півострова видно тільки місцевих жителів, вони кажуть, що успішного сезону не буде, через те, що коронавірус налякав всіх туристів. Дистанції в кафе і публічних місцях обов'язкові.

"Яка користь від того, що відкрили кордони? Роботи немає! Крим харчується і живе тільки за рахунок приїжджих. Якщо немає сезону - немає грошей", - розповів один з місцевих жителів.

В Євпаторії працюють фонтани, але закриті чебуречні, сувенірні лавки і екскурсійні бюро.

Так званий "голова Криму", Сергій Аксьонов повідомив, що приїжджаючим людям з материкової України потрібно буде проходити обсервацію в перепрофільованих санаторіях радянського типу.

Як ми раніше повідомляли, у мережі показали сумний стан курортного міста в Криму.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Крим
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