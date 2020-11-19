В Крыму решили хоронить в картонных гробах, чтобы экономить (видео)

В оккупированном Россией Крыму начали делать гробы из картона - такие изделия для захоронения и кремации, по замыслу производителей, позволят экономить деньги и меньше загрязнять почву и грунтовые воды.
О подобных преимуществах картонных гробов и их экологичности говорится в сообщении на Telegram-канале Mash.
По словам руководителя "Национальной мемориальной компании" в Севастополе Михаила Ремеза, гробы из плотного картона с гидроизоляцией весят не более 5 килограмм, но способны выдержать массу до 120 килограмм.
Кроме того, такие картонные коробки из экологических материалов при кремации способны сгорать за 3-5 минуты, что значительно снизит потребление древесины для подобных случаев.
Также заказчики могут выбрать декор и цвет гроба на свое усмотрение, а чтобы придать индивидуальность на крышке возможно нанесение при помощи принтера любой фотопечати.
"Картонные коробки стали делать на полуострове не просто так", - отмечается в публикации.
Видео: В Крыму предлагают хоронить и кремировать в гробах из картона
В сети отреагировали на такую инициативу неоднозначно: некоторые критикуют и смеются над похоронным ноу-хау, "развивают тему" и предлагают еще более экономичные варианты погребения.
Ранее сообщалось, что на Волыни мужчине приписали коронавирус и похоронили в мешке, хотя жена говорит, что был инсульт.
Отметим, что несколько лет назад в Шотландии похоронное бюро предлагало своим клиентам шерстяные гробы.