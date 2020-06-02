У Криму провал курортного сезону показали на фото: бруд, сморід та розруха

У анексованому Криму курортні міста продовжують руйнуватися (колаж: РБК-Україна)

На узбережжі Криму курортні міста в жахливих умовах

Анексованому Росією Криму загрожує серйозний провал сезону 2020 через жахливий стан узбереж в курортних містах.

Блогер RoksolanaToday&Крым25% показав в мережі фото з морської набережної Коктебеля і Алушти, на яких видно цілковиту розруху - прямо з-під асфальту тече каналізація, всюди іржа, дороги розбиті.

"Ось так виглядає Коктебель. Готовий до внутрішнього та зовнішнього туризму. 29 травня 2020. З видом на Карадаг. Коктебель запрошує! - написала блогер і додала - Коктебель. Смердить фекаліями, одне "джерело" б'є з-під асфальту і люка в районі дельфінарію, другий біля пагорба Юнге..."

Коктебель

Смердить фекаліями, один "джерело" б'є з під асфальту і люка в районі дельфінарію, другий біля пагорба Юнге.. pic.twitter.com/Ixgkq14Xdf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) May 31, 2020

В Криму показали "готовність" до курортного сезону (twitter.com/KrimRt)

Користувачі в коментарях називають це все "запахом російського світу".

"Боже мій, як же там все понуро і безпросвітно. А адже це реальне середовище проживання росіян - розруха в г**но"; Це запах руського міра, все нормально розходимося; Відроги мордора..." - наголошують коментатори.

Ось так виглядає Коктебель. Готовий до внутрішнього та зовнішнього туризму. 29 травня 2020. З видом на Карадаг. Коктебель запрошує! pic.twitter.com/L6NRwkQTAn — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) May 30, 2020

В Криму показали "готовність" до курортного сезону (twitter.com/KrimRt)

Так виглядає набережна Алушти (twitter.com/KrimRt)

Зазначимо, що експерти прогнозують повний провал туристичного сезону у 2020 році на півострові. У Криму потік відпочиваючих може впасти до критичного мінімуму. При цьому люди їхали туди, навіть попри поганий стан інфраструктури. Але в цьому році ситуацію посилить пандемія коронавіруса.

Головна проблема полягає в тому, що Крим живе коштом літнього оздоровчого сезону. А в цьому році бізнес і рядових жителів можуть очікувати серйозні неприємності.

Як ми писали раніше, Крим спіткала екологічна катастрофа.

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Автор: Светлана Мащенко