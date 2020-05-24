В Крыму объявили срыв курортного сезона: что произошло

В Крыму поток отдыхающих в этом сезоне упадет до критического минимума. Ранее на полуостров прибывало около миллиона человек, но в этот раз все будет совершенно иначе.

Именно из-за пандемии коронавируса ожидается критический минимум туристов этим летом. Об этом заявил глава "Ассоциации индустрии гостеприимства Украины" Александр Лиев, передает издание "Апостроф".

"Люди с других регионов нашей страны едут, чтобы повидаться с родственниками, друзьями. Из России приедут те, кто в силу объективных причин без Крыма обойтись не может... В плане медицинского туризма, отдельные крымские санатории являются уникальными, а альтернативу найти сложно", - пояснил Лиев.

"Если прошлым летом из 15 номеров в среднем у нас была занята треть, то в этом - шаром покати. Когда снимут карантин, неясно. Даже если его отменят, и мы отработаем июль-август в прошлогодних объемах, то все равно уйдем в жирный минус", - прокомментировал владелец одного из пансионатов в поселке Штормовое.

Ранее туристы ехали в Крым ради чистого моря и удобных пляжей. Санатории принимали примерно 30% от общего потока. Остальные останавливались в частных домовладениях, переделанных под небольшие гостиницы.

Сергей Аксенов призывает не строить иллюзий и понимать, что курортный сезон вряд ли состоится. К такому выводу политик пришел после общения с представителями курортной сферы.

Основная проблема состоит в том, что Крым живет за счет летнего оздоровительного сезона. При благоприятной обстановке на полуострове может состояться внутренний туризм, в ином случае бизнесмены потерпят серьезные неприятности.

Напомним, что с 22 мая в Украине начался режим адаптивного карантина, при котором ограничения ослабляют в каждой области отдельно, а не на всей территории сразу. Во многих регионах уже частично восстанавливают городское и областное транспортное сообщение.