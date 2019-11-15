В Крыму назревает страшная катастрофа: местные "власти" нагло врут людям

В Крыму вскоре совсем не останется запасов пресной воды. Дело в том, что из-за засушливого и изнуряющего лета реки на полуострове пересохли и запасов пресной воды почти не осталось, хотя оккупационные "власти" скрывают правду от людей и уверяют, что все прекрасно и хорошо. Об этом сообщают Крым. Реалии.

По информации госкомитета по водному хозяйству Крыма, в водохранилищах Крыма есть больше, чем половина нужного объема воды. И только два из них наполнены водой более чем на 50% – Изобильненское и Загорское. Однако общий объем воды в этих водных резервуарах составляет лишь 23 миллиона кубометров.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов нагло врет людям и говорит им, что никакого дефицита нет.

"Крыму на сегодняшний момент ничего не угрожает. Работа в этом направлении идет. Гарантированных запасов воды хватит до марта, но, как показывают многолетние наблюдения, до 20% притоков воды в наши водохранилища происходит в декабре. Ситуация на данный момент не критичная, никаких режимов не вводится", - заявил Аксенов.

В Крыму дефицит пресной воды (фото:ru.krymr.com)

Интересно, что некоторые представители "власти" в Крыму просят людей экономить воду, то есть они знают, что запасов не хватит.

Решить проблему водного дефицита за счет добычи подземных вод невозможно, поскольку подземные ресурсы беднеют день ото дня. Кроме того, бесконтрольное выкачивание воды из подземных горизонтов привело к нарушению гидробаланса на полуострове и сильной минерализации пресной воды. В результате превышение доли солей фиксируют уже в центре Крыма.