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В Крыму люди съезжают из своих домов из-за покойников под окнами (видео)

Автор: Анна Киселева

В оккупированном Крыму в одном из районов Евпатории местным приходится покидать свои дома из-за покойников. Причина их появления под окнами жителей – храм. Местные рассказывают, что стройка началась еще 3 года назад. Непрекращающийся шум и постоянный плач под окнами заставляет все бросить, рассказывают крымчане.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, целый многоквартирный дом страдает из-за храма.

"Три года назад под окнами дома 77 по улице 9-го Мая началась стройка. Жителей успокоили: делаем небольшую часовенку для духовного блага. Но стройка идет до сих пор, хотя храм уже добротный, богатый и занял почти всю площадь. И все бы хорошо, но там регулярно кого-то отпевают, по ком-то плачут и постоянно носят гробы", – говорится в сообщении.

Местные не выдерживают и по-тихому начинают съезжать. Одна семья уже переехала.

"Пенсионерам тяжело видеть мрачные картины во дворе, да и молодежь такие тусовки не котирует. Жильцы стучались в администрацию и РПЦ, но там говорят – все законно, терпите", – сообщают местные.

Напомним, что ранее мы рассказывали о планах оккупантов в Крыму по "облагораживанию" Туманного колокола в Херсонесе. Часть его планируют разобрать, а в улучшении задействовать пластик. Как будет выглядеть колокол "на русский лад" - смотрите в нашей статье.

До этого мы сообщали, что оккупанты в Крыму решили уничтожить одно из исторических мест Ялты.

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