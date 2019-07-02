В Крыму исчезло красивое озеро: местные жители в шоке

В оккупированном Крыму, под Севастополем уничтожили красивое озеро, возле которого располагалась уютная мини-ферма и приезжали отдыхающие. Об этом рассказала крымский блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

По словам блогера, озеро в Сахарной Головке было рукотворным. Там находилась мини-ферма, жил хозяин, который занимался выращиванием нутрий и разводил рыбу. На это озеро любили приезжать отдыхающие, так как оно находилось в тихом и спокойном месте.

"Это был искусственный водоем. Был хозяин, выращивал нутрий и разводил рыбу. Даже мини-ферма была. Хорошее тихое местечко. Но пришла "гавань" и вести бизнес стало невозможно (аренда, налоги, поборы и т.п.) Страдания в Украине", - написала блогер.

В Крыму исчезло озеро (twitter.com/KrimRt)

Она разместила фотографии этого озера в 2013 году, когда там были туристы и опубликовала свежие фотографии, на которых видно, что озеро полностью уничтожено, как и мини-ферма, которая была.

В Крыму исчезло озеро (twitter.com/KrimRt)

Напомним, ранее мы писали о том, что крымчан напугали странные "туристы", которые появились на городских пляжах и вокруг них.

А также мы рассказывали о том, что оккупированный Крым стоит на пороге экологической катастрофы и это привело местных жителей в панику.

Кроме того, мы сообщали о том, что в сети ужаснулись состоянием пляжей в Крыму.