Сезон сезонится: Крым наводнили странные "туристы" (фото)

Пляжный сезон в Крыму (Коллаж РБК-Украина)

Популярные пляжи по-прежнему остаются пустынными

В Крыму в самом разгаре летний курортный сезон, но как сообщает местный блогер RoksolanaToday & Крым, на самых популярных пляжах полуострова туристов не много. Однако "туристы" были обнаружены в других местах – они ночуют прямо на земле, на матрасах и даже в кучах мусора. Фото блогер разместил на своей странице в Twitter.

Также блогер цитирует записи с местных пабликов, а также с различных туристических пабликов в РФ, где объясняется, почему и в этом, 2019 году, сезон будет совершенно провальным.

"Видимость туристов для красивых отчетов чиновников есть. Но что это за туристы? Это люди без денег, а также, хитрые и жадные люди. В одном магазине мне рассказали, как к ним пришла тетка-турист из Москвы и купила определенную шоколадку. Чтобы положить в мини-бар гостиницы и не платить за съеденную оттуда по гостиничной цене", - пишут в пабликах.

Пляжи Крыма в разгар сезона 2019 (twitter.com/KrimRt)

Также многие крымчане отмечают, что в городах появились странные "туристы", которые спят просто на улицах.

"Богатых туристов очень мало. Единицы из приличных кафе загружены гостями. В основном публика посещает дешевые пивные, а затем спит на лавочках. Много приезжих по путевке в оставшиеся санатории, у которых нет денег. Раз в несколько дней они позволяют себе бутылку пива или одно мороженое на набережной. Они стоят в очередях за мивиной и дошираком в самые дешевые магазины", - сообщают жители.

Крым наводнили странные "туристы" (twitter.com/KrimRt)

Туристы жалуются на то, что мобильной связи в Крыму почти нет и все, кто приезжает из России вынуждены переключаться на роуминг. Денег снять нигде нельзя, так как отсутствуют банкоматы и терминалы.

Напомним, ранее мы писали о том, что крымчан оккупанты не пускают на пляжи и унижают.

А также рассказывали о том, что в сети ужаснулись состоянием пляжей в Крыму.