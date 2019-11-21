В крымской школе на уроке умер ребенок

В оккупированном Россией Крыму прямо на уроке внезапно скончался ребенок. Мальчик учился в 10 классе средней сельской школы Сакского района. Как сообщает Интерфакс, подросток был освобожден от физкультуры. По предварительной причине, у ребенка были проблемы с сердцем и он был освобожден от уроков физкультуры.

Ужасная трагедия произошла в Сакском районе полуострова.

"К сожалению, спасти ребенка не удалось. По предварительным сведениям, это сердце - у него было освобождение от физкультуры", - сказал собеседник агентства.

В крымской школе умер ребенок (фото: kerch.fm)

В так называемых правоохранительных органах Крыма исключили криминальную подоплеку произошедшего. "Полиция" предполагает, что ребенок очень сильно переживал из-за смерти отца и у него не выдержало сердце.

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Как мы ранее писали, Россия вернула украинские катера, которые были захвачены у берегов аннексированного Крыма. Катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яна Капу" были возвращены украинским военным.