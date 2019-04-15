Крымский мост разрушат американцы: россияне в панике

Крымский мост могут разрушить американские военные. При чем угроза для сооружения со стороны морского спецназа США вполне реальна. Эта новость поставила на уши российских пропагандистов и жителей РФ-фанатов "русского мира".

По словам историка и журналиста Юрия Селиванова, в американских средствах массовой информации давно ведется оживленная дискуссия на тему о том, каким именно способом следует уничтожить Керченский мост. Хотя, говорит пропагандист, на сегодняшний день публично озвучиваются лишь самые "безобидные" версии: налет авиации, ракетный удар или таран с помощью судна-брандера.

"Однако возможность действий против этого объекта силами обученного тайным операциям морского спецназа публично не обсуждается. Что скорее указывает на высокую вероятность такого сценария, чем на его нереальность", - уверен Селиванов.

Крымский мост (фото: most.life)

Российский пропагандист уверен, что военное сотрудничество США и Украины дало возможность украинской армии получить "реальную практику современной войны" и "адаптировать свои организационно-штатные структуры к ведению боевых действий против армии, построенной по образцу российской".

"Кроме того, такое сотрудничество вполне может достигнуть, если уже не достигло, стадии совместного оперативного планирования и практической реализации боевых задач, в ситуации, когда и если будут приняты соответствующие политические решения. И, в этом смысле, тайная операция морского спецназа против Крымского моста, вполне может оказаться в числе первоочередных", - пишет в своей статье Селиванов.

Пользователи сети в своем большинстве считают, что пропагандист прав и России может не поздоровиться.

Я давно говорил, что наша армия никуда не годится!

Вы о чем?! Американских морских котиков остановит Адмирал Кузнецов! Личной персоной:)

Одни неприятности от того моста! И нужен был он нам, чтобы сейчас переживать?

Ранее мы писали о том, что Крымский мост принес жителям оккупированного полуострова только беды.