Крымский мост объявили готовым для ж/д сообщения: Путин не захотел садиться в поезд

Крымский мост объявили готовым к пуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Первый поезд должен приехать в Севастополь из Санкт-Петербурга, а время в пути составит чуть меньше двух суток - 43,5 часа. Об этом пишут росСМИ.

Сегодня, 23 декабря, по случаю открытия железнодорожного движения по мосту в Крым прибывает президент РФ Владимир Путин. Очевидно, что он воспользуется другим видом транспорта, чтобы попасть на аннексированный полуостров для церемонии. Напомним, что в мае 2018-го Путин за рулем "Камаза" открывал автомобильное движение по Крымскому мосту.

24-го планируют отправить в Симферополь поезд из Москвы, который будет ехать 33 часа.

По словам начальника заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрата Турсунбекова, Крымский мост может простоять до ста лет при условии надлежащего своевременного обслуживания.

Он объявил о получении заключения о соответствии объекта техническим регламентам и проектной документации, а также разрешения на ввод в эксплуатацию железнодорожной части транспортного перехода моста.

Турсунбеков считает это подарком к Новому году.

Добавим, что до 25 декабря акваторию Крымского моста закрыли "в связи с проведением технологических работ". Так, в период с 00:00 21-го по 23:59 24-го не рекомендуется выход судов в море в районе "Керченского моста".

В России объявили об окончании строительства Крымского моста (Фото: twitter.com/KrimRt)

За несколько дней до этого к ж-д подходам и Керчи Южной (Багерово) российские военные установили посты и никого не подпускали в мосту, а за съемку задерживали.

Ранее российский ученый рассказал, что запуск железнодорожного сообщения станет началом "обратного отсчета", так как Крымский мост просто не выдержит дополнительный вес вагонов состава.