Россия закончила строительство Крымского моста

Фото: Крымский мост (most.life)

Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам

Начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков сообщил, что железнодорожная часть так назывемого Крымского моста готова к приему первых поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, строительство Крымского моста завершено.

"Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - сообщил Турсунбеков.

Он назвал запуск сообщения по железнодорожной части моста подарком к Новому году.

"Мы считаем, что это своеобразный подарок для жителей полуострова и материка. Люди теперь в канун новогоднего праздника могут планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год", - сказал Турсунбеков.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Президент России России Владимир Путин завтра, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по так называемому Крымскому мосту.

Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации на 4 суток перекрыло движение по Керченскому проливу. В частности, российское министерство приняло решение о перекрытии движения по Керченскому проливу в период с 21 по 24 декабря в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.