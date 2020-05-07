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Крым закрыли для туристов до изобретения вакцины от коронавируса

STYLERКоронавирус    07.05.2020 - 13:20
Крым закрыли для туристов до изобретения вакцины от коронавируса
Крым не собирается выходить из карантина (фото: facebook.com/weimar11)

Появился прогноз по отмене карантинных мероприятий в аннесированном Крыму

Коронавирус в Крыму подцепили больше 260 людей. За последние сутки COVID-19 обнаружен у 8 местных жителей. И ситуация не улучшается.

В связи с тем, что количество заболевших в Крыму не идет на спад, на полуострове с 12 мая решили ввести обязательный масочный режим. Каждый крымчанин должен будет носить маски в общественных местах.

А вот ответа на вопрос о том, когда же аннексированный Крым вернется к обычной жизни и сможет принимать гостей, у местных "властей" не нашлось. Так, главный санврач Крыма Наталья Пеньковская заявила, что в зависимости от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация, все то, что было разрешено, может вернуться на круги своя жесткого режима.

"До тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, нам с вами с этим жить, карантинные мероприятия сниматься вряд ли будут. Давайте говорить по-честному, чтобы никто иллюзий не строил, и понимали", - цитирует "Керчь.ФМ" местных чиновников.

Таким образом, этим летом вряд ли у кого-то получится отдохнуть в Крыму - "оккупанты" надеются лишь на внутренний туризм. Это катастрофически означиться на приплыве денег на полуостров. Уже сейчас прогнозируется самое большое сокращение налоговых поступлений из Крыма.

Напомним, ранее "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что улицы в населенных пунктах Крыма будут патрулировать казаки, дружинники и депутаты, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции. Также будет увеличено количество патрулей в Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.

В оккупированном Крыму фактически отменили курортный сезон В оккупированном Крыму зафиксировали более 260 случаев COVID-19
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