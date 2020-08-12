Крым столкнулся с экологической катастрофой: реки превратились в лужи

Жители оккупированного Крыма жалуются на плачевное состояние севастопольских рек Бельбек и Кача, которые буквально превратились в небольшие лужи.

Люди публикуют соответствующие фотографии в группе "Черный список Севастополь" в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает местное издание "Новый Севастополь".

Одна из местных жительниц написала, что раньше такого никогда не видела. Она прогулялась по месту, где когда-то была настоящая река. А теперь от нее остались только несколько луж и мертвая рыба.

Крым страдает из-за пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача (фото из соцсетей)

При этом старший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Евгения Карпова заявила, что такая тенденция сейчас характерна для всех рек полуострова.

Крым страдает из-за пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача (фото из соцсетей)

Она также рассказала, что сейчас находится в экспедиции на реке Биюк-Карасу, и там тоже очень плачевная ситуация, поскольку река сильно обмелела. А ведь она является крупнейшим правым притоком реки Салгир.

Крым страдает из-за пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача (фото из соцсетей)​​​​​​​

Эксперт назвала главные причины такой печальной тенденции. Во-первых, засушливый год в Крыму – это естественный циклический процесс. Во-вторых, водозабор.

Крым страдает из-за пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача (фото из соцсетей)​​​​​​​

Карпова подчеркнула, что воду качают изо всех рек, чтобы подавать в водохранилища. При этом воду также подают в частные домовладения, что происходит не всегда законно. Из-за этого реки сейчас находятся в таком катастрофическом положении.

Напомним, что синоптики дали подробный прогноз на август.

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