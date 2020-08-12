Крим зіткнувся з екологічною катастрофою: річки перетворилися в калюжі

Жителі окупованого Криму скаржаться на плачевний стан севастопольських річок Бельбек і Кача, які буквально перетворилися в невеликі калюжі.

Люди публікують відповідні фотографії в групі "Черний список Севастополь" в соціальній мережі "ВКонтакте". Про це повідомляє місцеве видання "Новый Севастополь".

Одна з місцевих жительок написала, що раніше такого ніколи не бачила. Вона прогулялася по місцю, де колись була справжня річка. А тепер від неї залишилися тільки кілька калюж і мертва риба.

Крим страждає через пересохлі севастопольські річки Бельбек і Кача (фото з соцмереж)

При цьому старший науковий співробітник відділу планктону Інституту біології південних морів імені О.О. Ковалевського РАН Євгенія Карпова заявила, що така тенденція зараз характерна для всіх річок півострова.

Крим страждає через пересохлі севастопольські річки Бельбек і Кача (фото з соцмереж)

Вона також розповіла, що зараз знаходиться в експедиції на річці Біюк-Карасу, і там теж дуже плачевна ситуація, оскільки річка сильно обміліла. Але ж вона є найбільшою правою притокою річки Салгир.

Крим страждає через пересохлі севастопольські річки Бельбек і Кача (фото з соцмереж)

Експерт назвала головні причини такої сумної тенденції. По-перше, посушливий рік в Криму - це природний циклічний процес. По-друге, водозабір.

Крим страждає через пересохлі севастопольські річки Бельбек і Кача (фото з соцмереж)

Карпова підкреслила, що воду качають з усіх річок, щоб подавати в водосховища. При цьому воду також подають в приватні домоволодіння, що відбувається не завжди законно. Через це річки зараз перебувають в такому катастрофічному становищі.

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