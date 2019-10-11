Крым исчезнет через 50 лет: эксперт дал устрашающий прогноз

Полуостров Крым может исчезнуть с лица земли из-за вулкана Йеллоустоун. Об этом заявил доктор геологии одному из российских изданий. По мнению ученого, Йеллоустоун "пустил корни" в Крым из-за смещения магнитных полюсов. Гравитация на полуострове нарушена, поэтому природа находится в серьезной опасности.

Доктор геологии считает, что это произойдет из-за смещения северного магнитного полюса.

"Гравитационная аномалия это норма для США, Перу и Чили. Крым окажется под ударом новой волны. Смещение полюсов влечет дисбаланс и в "работу и сон" вулканов и геосистемы. Гравитационная аномалия превратит Черное море в гейзер. Совокупность газа и пыли просочится из США по подземным каналам ближе к Евразии. Эпицентром, согласно константам физических законов станет Крым", - рассказал доктор геологии.

Крым может исчезнуть (cameralabs.org)

Ученый уверен, что теоретически полуостров станет нежилым, но любители экстрима не перестанут ежегодно посещать опасное место. Скептики иронично комментируют сообщение доктора геологии. Согласно мнению оппонентов эксперта, Черное море останется таким же, а на полуостров спокойно будут ездить туристы.