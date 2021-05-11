Том Круз вернул все свои "Золотые глобусы" в знак протеста: детали скандала

В чем суть скандала

Отмечается, что актер выразил протест против отсутствия расового разнообразия среди членов жюри премии.

Дело в том, что недавно издание Los Angeles Times сообщило, что среди 87 членов HFPA нет ни одного чернокожего журналиста.

На прошлой неделе члены HFPA проголосовали за принятие предложения о реформах, направленных на решение проблемы отсутствия разнообразия и других этических проблем, однако крупные компании в Голливуде назвали эти реформы недостаточными.

Американская медиакомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии, объявила, что не будет транслировать шоу в 2022 году.

"Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значительной реформы. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно", - говорится в заявлении компании.

Напомним, Том Круз получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в 1990 году за фильм "Рожденный четвертого июля" и в 1997 году за роль в фильме "Джерри Магуайр", а также награду за лучшую мужскую роль второго плана в 2000 году за фильм "Магнолия".

Фото: Том Круз (nstagram.com/tomcruise)