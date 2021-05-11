Том Круз вернул все свои "Золотые глобусы" в знак протеста: детали скандала

Том Круз вернул свои три награды "Золотой глобус" на фоне споров, продолжающихся вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).
Об этом пишет авторитетное американское издание The Hollywood Reporter.
Отмечается, что актер выразил протест против отсутствия расового разнообразия среди членов жюри премии.
Дело в том, что недавно издание Los Angeles Times сообщило, что среди 87 членов HFPA нет ни одного чернокожего журналиста.
На прошлой неделе члены HFPA проголосовали за принятие предложения о реформах, направленных на решение проблемы отсутствия разнообразия и других этических проблем, однако крупные компании в Голливуде назвали эти реформы недостаточными.
Американская медиакомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии, объявила, что не будет транслировать шоу в 2022 году.
"Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значительной реформы. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно", - говорится в заявлении компании.
Напомним, Том Круз получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в 1990 году за фильм "Рожденный четвертого июля" и в 1997 году за роль в фильме "Джерри Магуайр", а также награду за лучшую мужскую роль второго плана в 2000 году за фильм "Магнолия".
Фото: Том Круз (nstagram.com/tomcruise)
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