Крутой и Басков устроили драку в аэропорту: видео "взорвало" сеть

Российские артисты Николай Басков и Игорь Крутой перед тем как отправиться на премию "Русского радио" подрались в аэропорту в Минске. Певцы устроили шуточную драку, которая закончилась благополучно. Видео, взорвавшее сеть, опубликовал другой российский певец Сергей Лазарев.

Российские звезды Николай Басков и Игорь Крутой устроили потасовку в аэропорту в Минске. Вероятно, причиной потасовки стала порча имущества Игоря Крутого, о котором вскользь упомянул Николай Басков. Кроме того, в своих изречениях певец использовал нецензурную лексику.

"Я тебе новый подарю, я тебе новый подарю! Уйди отсюда, еще один долб**б", - сказал Басков в сторону Лазарева.

Басков и Крутой подрались в аэропорту в Минске

Сам российский певец Сергей Лазарев, опубликовавший ролик, иронично подписал видео.

"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске", - пишет певец.

Лазарев сообщил, что свидетелями инцидента стали Ани Лорак, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Жасмин и другие. А сам Крутой позже опубликовал еще одно видео, на котором показал, из-за чего началась потасовка. Кстати, позже в сети появилось еще одно видео, на котором все артисты уже прилетели из Минска и снова спорят, но было удалено из общего доступа.

Басков и Крутой подрались в аэропорту в Минске