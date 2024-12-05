Крутіше за кіно! 5 неймовірних пограбувань на мільйони доларів

Пограбування музею Ізабелли Стюарт Гарднер (США)

1990 року в Бостоні відбулося одне з найбільш масштабних культурних злочинів. Два злочинці, переодягнені в поліцейських, проникли до музею і викрали 13 незамінних експонатів, серед яких були роботи таких великих художників, як Рембрандт і Вермеер. Вартість вкрадених творів мистецтва оцінюється в понад 300 мільйонів доларів.

Цей випадок став одним із найбільш загадкових у кримінальній історії. Протягом десятиліть не вдалося знайти ні грабіжників, ні експонати. Музей досі не зміг відновити свою колекцію, а справа залишалася нерозкритою. Міжнародні розслідування не дали результату, і цей злочин став міфом у світі мистецтва.

Ювелірний дім Гаррі Уїнстона (Франція)

У 2009 році у Парижі було здійснене одне з найбільш незвичайних пограбувань. Четверо жінок, що одяглися у стильні сукні, увірвались до магазину ювелірного дому Гаррі Уїнстона.

Вони вкрали коштовності на суму 80 мільйонів євро, і зробили це так швидко, що більшість свідків не зрозуміли, що відбулося. Ця група грабіжників входила до складу відомої кримінальної організації "Рожева пантера".

Пограбування викликало величезний резонанс у суспільстві та стало символом витонченості злочинців. Правоохоронці заявили, що грабіжники мали високу кваліфікацію та точні знання про операції.

Викрасти ювелірні дорогоцінності простіше за пограбування банківського сховища (фото: Freepik.com)

Пограбування в аеропорту Шипхол (Нідерланди)

В амстердамському аеропорту Шипхол у 2005 році було здійснено величезна крадіжка дорогоцінних каменів. Група злочинців, використовуючи викрадену форму та автомобіль, проникла на територію аеропорту. Вони вкрали діаманти на суму близько 118 мільйонів доларів, що робить це пограбування одним з найбільших у світі.

Злочинці діяли з холоднокровністю професіоналів і встигли втекти без сліду. Це викликало великий резонанс і поставило під сумнів безпеку в аеропортах по всьому світу.

Пограбування банку Лейкфронт (США)

У 1997 році в місті Лейкфронт, штат Каліфорнія, відбулося одне з найбільш хитро спланованих пограбувань банку, коли злочинці викрали 70 мільйонів доларів. Для цього група використала професійне обладнання та вдало обдурила систему охорони, змусивши працівників банку надати доступ до сейфів.

Злочинці діяли вночі, коли банківський відділ був практично порожнім, і змогли впоратися з усіма системами безпеки. Попри низку розслідувань, злочинців не вдалося виявити протягом кількох років, і вони вдало вивезли гроші в інші країни.

Це пограбування стало відомим завдяки своїй складності та тому, як жорстоко планувалося кожне його етапи. Крім того, цей випадок став одним з найбільших фінансових злочинів в історії банківської системи США. Справа все ще залишається невирішеною, і банк зазнав великих втрат.

Відкриття банківського сейфа - це сцена, яку ми багато разів бачили у кіно (фото: Freepik.com)

Пограбування банку Дар ес-Салам (Ірак)

У 2007 році у Багдаді сталося ще одне резонансне пограбування, коли злочинці викрали 282 мільйони доларів з банку Дар ес-Салам. Напад було здійснено організованою групою, яка зуміла обдурити систему безпеки банку.

Цей випадок став шоком для влади, адже сума крадіжки була колосальною для регіону. Грабіжники використовували підроблені документи та змогли вивезти гроші з країни, залишивши мало слідів. Час розслідування затягнувся на роки, а банк зазнав великих фінансових втрат.