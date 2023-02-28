"Крутила роман з російським офіцером": у мережі розповіли про колаборантів, які спокійно живуть під Києвом

Роман з російським військовим

Мешканець Димера розповів, що у селі досі спокійно собі живуть люди, які годували російську армію під час окупації.

До того ж в одній родині "молода дочка навіть крутила роман з російським офіцером". Також вона зливала дані про патріотичних сусідів і навіть однокласниць, які її ображали раніше в школі.

"Фактично в Димері виник такий поділ населення. Бо хтось допомагав ЗСУ, крав російські бензовози, повідомляв місця розташування їх сил нашим ЗСУ, а дехто співпрацював", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз дуже багато відомо історій про колаборантів, які продовжують жити у Димері. Однак, доказів про багатьох нема, але місцеві всю правду знають.

Куди повідомити про колаборантів

Правоохоронці запустили чат-бот для отримання інформації про зрадників та колаборантів. Щоб повідомити про колаборантів онлайн, необхідно: