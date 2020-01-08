Крушение украинского Boeing 737 стало самой масштабной авиакатастрофой Украины

Крушение самолета МАУ в Иране утром 8 января стало самой масштабной авиакатастрофой в истории независимой Украины. Точное количество жертв пока уточняется, но по некоторым данным погибло 180 человек.

За более 28 лет независимости ни один рейс украинской авиакомпании не терпел катастрофу с таким количеством жертв.

Напомним, Boeing 737 рухнул через две минуты после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Момент падения самолета попал на видео, которое разместили в соцсетях.

В Иране разбился украинский самолет (видео: YouTube)

Авиалайнер принадлежит украинской компании МАУ (рейс 752). Стало также известно, что разбившийся Boeing совершал по 3-4 перелета в день. Самолет направлялся в Киев, где должен был приземлиться в 7:30.

В данный момент выясняются причины трагедии. Черный ящик уже обнаружили и передали следствию. По некоторой версии падение могло случиться из-за технических проблем после взлета. Кроме того, озвучена вероятность, что самолет был сбит иранской ракетой.

В Иране разбился украинский самолет (фото: twitter.com/alihashem_tv)

Так, США уже ограничили полеты над над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива из-за обострения конфликта с Ираном. По некоторым данным, по американским базам в Ираке было выпущено больше 30 ракет, в результате чего погибло 80 человек.

Авиакатастрофа произошла как раз после через несколько часов после того, как Иран напал на базы США.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал страшную трагедию, высказав соболезнования родным погибших пассажиров и членов экипажа.

Зеленский прокомментировал крушение самолета МАУ в Иране (скрин: Telegram Владимира Зеленского)

Также появилась информация, что большинство пассажиров потерпевшего крушение самолета были гражданами Ирана. Версию с терактом или случайным обстрелом власти отрицают.