Крушение Ан-26 под Харьковом: мать одного из курсантов рассказала новые детали

Крушение Ан-26 под Харьковом (коллаж: РБК-Украина)

Мать погибшего курсанта пока не получила официальное извещение о смерти сына

Мать одного из курсантов, который предположительно находился на борту военного самолета Ан-26, разбившегося в пятницу в Чугуеве, не верит в смерть сына. Супруга штурмана Ил-76-го Александра Скочкова, который погиб в небе над Луганском в 2014-м, до сих пор не получила официальное уведомление о смерти сына. Женщина верит, что это знак.

В беседе с журналистами ТСН женщина сообщила, что официально о смерти сына ей не сообщили.

"Никто не приехал домой и не сказал, никто не позвонил, не позвонило руководство бригады с Чугуева и не сказали, что он найден, что он мертв. Да, он учится (ред. — в Харьковском университете воздушных сил имени И. Кожедуба), он сын погибшего летчика Ил-76. Никто не сказал, что он (ред. — сын) умер. Я верю в чудо, что у него сильнейший ангел-хранитель. Я, как мама, чувствую, что он жив", — сказала Оксана.

Также она добавила, что на опубликованных фото, среди погибших ее сына Александра нет.

Сейчас женщина проживает в Мелитополе и воспитывает семилетнюю дочь.

Стоит отметить, что пока официальный список не опубликован.

Напомним, что 25 сентября в 20:45 в Чугуеве произошло столкновение военного самолета Ан-26 с поверхностью земли. В результате трагедии погибло 26 человек, единственный выживший уже пришел в себя и рассказал все, что вспомнил о крушении самолета.

Также мы публиковали видео момента падения самолета в Чугуеве.