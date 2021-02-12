UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кругом г*вно: Светлаков высказался про Россию

Автор: Светлана Мащенко

Известный российский юморист квнщик Сергей Светлаков сравнил жизнь в России с тамбуром в плацкартном вагоне, который весь измазан го*ом.

Об этом юморист рассказал в одном из YouTube-шоу

Популярные новости
Кабеля режьте, разбирайте, ломайте: рабочие рассказали правду про дворец Путина 10 февраля 2021
В метро Киева – коллапс, люди злые: видео с "Контрактовой площади" 09 февраля 2021
"Укрзализныця" вляпалась в новый скандал: пассажиры пожаловались на укусы 09 февраля 2021
Жена Медведчука Марченко вновь обратилась к украинцам: я вручаю вам свою месть 09 февраля 2021
Врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение 09 февраля 2021
Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть 11 февраля 2021
Под Киевом образовался огромный затор: стоит тысяча машин (видео) 09 февраля 2021
В метро Киева - новый коллапс: фото огромных очередей 10 февраля 2021
Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу! 10 февраля 2021
Весны в Украине нормальной не будет, а тепло придет только в мае: новый прогноз 11 февраля 2021

Светлаков на вопрос "в каком состоянии Россия" ответил, что она все время "под шафе".

"Для того чтобы все было немножко красивее, немножко поддает Россия. Она просто, как Юрий Шевчук пел в своей песне, она - "спящая красавица", - рассказывает квнщик.

Артист вспомнил первую жену, которая в студенчестве подрабатывала проводницей. И в плацкартном вагоне, который идет трое суток, происходит абсолютно все: от женитьбы, поножовщины, признаний в любви. Юморист сравнил всю жизнь в России с плацкартным вагоном.

Одна из таких историй резиденту "Comedy" запомнилась больше всего. Когда проводница открыла тамбур, а он был весь измазан гов*ом.

"Вот просто весь вот так, руками. Все и везде. И стоит мужик, у него опущены штаны. Весь сам в гов*е. Он стоит спиной, держится... - и на претензию к нему, отвечает, - "А ты докажи, что это я", - рассказывает шоумен.

Эту ситуацию Светлаков сравнил с менталитетом россиян.

"Во-первых, он не сдается. Вот в ситуации, когда уж все... Докажи, что это я. Смекалка, оптимизм, и кругом го*но", - смеется шоумен.

Светлаков раскритиковал Россию

Ранее мы писали, что в России заявили, что уничтожили "боевиков из Украины".

Также в украинской разведке рассказали, что Владимир Путин серьезно болен, и в России назревает смена власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСергей Светлаков
Читайте также
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности
"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС
Прогноз погоды