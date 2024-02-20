UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Кроватку заберу себе". Російські окупанти люто мародерять в захопленій Авдіївці (відео)

В Авдївці окуранти мародерять будинки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В окупованій Авдіївці росіяни цинічно розграбовують квартири українців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео в Telegram.

Що зараз коїться в Авдіївці

Так, на відео показаний понівечений бойовими діями будинок. В одну з квартир заходять російські військові та обговорюють, що вони візьмуть з собою.

"У них квартиры не маленькие, просторные. Кроватку, наверное, заберу себе, пиз*атая", - каже один з окупантів, опинившись у житлі.

Так, в коментарях українці висловили свої думки.

  • Вони не розуміють, що кожного знайдено буде і кожен отримає, що заслуговує...
  • Все що цікавить ка*апа, безкарно грабувати і вбивати. Але маю надію, що безкарним все це не лишиться.
  • Бомжари.
  • Думаю не довго ти там ходитимеш. Тварюка

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід Сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним та професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.

Авдіївка повністю перебуває під контролем російських окупантів, а також навколишні території. 

До речі, президент України наголосив, що відповідальність за падіння Авдіївки лежить на західних партнерах, які тримають Україну у штучному дефіциті зброї та артилерійських снарядів.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаРосіяни