"Кроватку заберу себе". Російські окупанти люто мародерять в захопленій Авдіївці (відео)

В окупованій Авдіївці росіяни цинічно розграбовують квартири українців.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео в Telegram.
Так, на відео показаний понівечений бойовими діями будинок. В одну з квартир заходять російські військові та обговорюють, що вони візьмуть з собою.
"У них квартиры не маленькие, просторные. Кроватку, наверное, заберу себе, пиз*атая", - каже один з окупантів, опинившись у житлі.
Так, в коментарях українці висловили свої думки.
Нагадаємо, що в ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід Сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним та професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.
Авдіївка повністю перебуває під контролем російських окупантів, а також навколишні території.
До речі, президент України наголосив, що відповідальність за падіння Авдіївки лежить на західних партнерах, які тримають Україну у штучному дефіциті зброї та артилерійських снарядів.