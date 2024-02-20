"Кроватку заберу себе". Российские оккупанты люто мародерят в захваченной Авдеевке (видео)

В оккупированной Авдеевке россияне цинично грабят квартиры украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Telegram.
Так, на видео показан изуродованный боевыми действиями дом. В одну из квартир вошли российские военные и обсуждают, что они возьмут с собой.
"У них квартиры не маленькие, просторные. Кровать, наверное, заберу себя, пиз*атая", - говорит один из окупантов, оказавшись в жилище.
Так, в комментариях украинцы высказали свои мнения.
Напомним, что в ночь на субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о своем решении начать выход сил обороны из города Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности называл такое решение правильным и профессиональным, поскольку оно позволяет сохранить жизнь личного состава.
Авдеевка полностью находится под контролем российских оккупантов, а также окружающие территории.
Кстати, президент Украины подчеркнул, что ответственность за падение Авдеевки лежит на западных партнерах , держащих Украину в искусственном дефиците оружия и артиллерийских снарядов.