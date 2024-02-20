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"Кроватку заберу себе". Российские оккупанты люто мародерят в захваченной Авдеевке (видео)

В Авдеевке акваранты мародерят дома (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированной Авдеевке россияне цинично грабят квартиры украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Telegram.

Что сейчас происходит в Авдеевке

Так, на видео показан изуродованный боевыми действиями дом. В одну из квартир вошли российские военные и обсуждают, что они возьмут с собой.

"У них квартиры не маленькие, просторные. Кровать, наверное, заберу себя, пиз*атая", - говорит один из окупантов, оказавшись в жилище.

Так, в комментариях украинцы высказали свои мнения.

  • Вони не розуміють, що кожного знайдено буде і кожен отримає, що заслуговує...
  • Все що цікавить ка*апа, безкарно грабувати і вбивати. Але маю надію, що безкарним все це не лишиться.
  • Бомжари.
  • Думаю не довго ти там ходитимеш. Тварюка

Напомним, что в ночь на субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о своем решении начать выход сил обороны из города Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности называл такое решение правильным и профессиональным, поскольку оно позволяет сохранить жизнь личного состава.

Авдеевка полностью находится под контролем российских оккупантов, а также окружающие территории.

Кстати, президент Украины подчеркнул, что ответственность за падение Авдеевки лежит на западных партнерах , держащих Украину в искусственном дефиците оружия и артиллерийских снарядов.

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