ua en ru
Вт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Кроватку заберу себе". Російські окупанти люто мародерять в захопленій Авдіївці (відео)

Авдіївка, Вівторок 20 лютого 2024 15:14
UA EN RU
"Кроватку заберу себе". Російські окупанти люто мародерять в захопленій Авдіївці (відео) В Авдївці окуранти мародерять будинки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В окупованій Авдіївці росіяни цинічно розграбовують квартири українців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео в Telegram.

Що зараз коїться в Авдіївці

Так, на відео показаний понівечений бойовими діями будинок. В одну з квартир заходять російські військові та обговорюють, що вони візьмуть з собою.

"У них квартиры не маленькие, просторные. Кроватку, наверное, заберу себе, пиз*атая", - каже один з окупантів, опинившись у житлі.

Так, в коментарях українці висловили свої думки.

  • Вони не розуміють, що кожного знайдено буде і кожен отримає, що заслуговує...
  • Все що цікавить ка*апа, безкарно грабувати і вбивати. Але маю надію, що безкарним все це не лишиться.
  • Бомжари.
  • Думаю не довго ти там ходитимеш. Тварюка

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід Сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним та професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.

Авдіївка повністю перебуває під контролем російських окупантів, а також навколишні території.

До речі, президент України наголосив, що відповідальність за падіння Авдіївки лежить на західних партнерах, які тримають Україну у штучному дефіциті зброї та артилерійських снарядів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Росіяни
NEWS
Висипане зерно та посилення блокади. Що відбувається на кордоні з Польщею: головне
Висипане зерно та посилення блокади. Що відбувається на кордоні з Польщею: головне