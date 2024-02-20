"Кроватку заберу себе". Російські окупанти люто мародерять в захопленій Авдіївці (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео в Telegram.

Що зараз коїться в Авдіївці

Так, на відео показаний понівечений бойовими діями будинок. В одну з квартир заходять російські військові та обговорюють, що вони візьмуть з собою.

"У них квартиры не маленькие, просторные. Кроватку, наверное, заберу себе, пиз*атая", - каже один з окупантів, опинившись у житлі.

Так, в коментарях українці висловили свої думки.

Вони не розуміють, що кожного знайдено буде і кожен отримає, що заслуговує...

Все що цікавить ка*апа, безкарно грабувати і вбивати. Але маю надію, що безкарним все це не лишиться.

Бомжари.

Думаю не довго ти там ходитимеш. Тварюка

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід Сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним та професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.

Авдіївка повністю перебуває під контролем російських окупантів, а також навколишні території.