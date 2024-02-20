"Кроватку заберу себе". Российские оккупанты люто мародерят в захваченной Авдеевке (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Telegram.

Что сейчас происходит в Авдеевке

Так, на видео показан изуродованный боевыми действиями дом. В одну из квартир вошли российские военные и обсуждают, что они возьмут с собой.

"У них квартиры не маленькие, просторные. Кровать, наверное, заберу себя, пиз*атая", - говорит один из окупантов, оказавшись в жилище.

Так, в комментариях украинцы высказали свои мнения.

Вони не розуміють, що кожного знайдено буде і кожен отримає, що заслуговує...

Все що цікавить ка*апа, безкарно грабувати і вбивати. Але маю надію, що безкарним все це не лишиться.

Бомжари.

Думаю не довго ти там ходитимеш. Тварюка

Напомним, что в ночь на субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о своем решении начать выход сил обороны из города Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности называл такое решение правильным и профессиональным, поскольку оно позволяет сохранить жизнь личного состава.

Авдеевка полностью находится под контролем российских оккупантов, а также окружающие территории.