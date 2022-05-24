Кровать, душ и система нулевой гравитации: как выглядит самый быстрый самолет в мире Global 8000 (видео)

Канадский авиапроизводитель Bombardier похвастался своим новым детищем - корпоративным пассажирским самолетом Global 8000, обладающим самыми высокими показателями для бизнес джетов по скорости и дальности полета. Компания окрестила лайнер флагманом новой эры деловой авиации.
Какие технические характеристики, особенности и "плюшки" Global 8000, и как выглядит супер джет - в материале на Styler.
Нужно сказать, что Bombardier планировал начать поставки заказчикам Global 8000 в 2017 году, но сроки периодически сдвигались, проект улучшался. И вот сейчас производитель гордо представил свой венец творения.
Максимальная скорость специализированного бизнес-самолета составляет до 0,94 Маха, то есть более 1150 км/ч. Такими показателями он обязан наличию инновационного крыла Smooth Flex и сверхэффективного двигателя Passport.
Самый быстрый бизнес джет в мире Global 8000 от Bombardier (фото: bombardier.com)
Также Global 8000 обладает наибольшей в отрасли дальностью полета 8000 морских миль - 14 816 километров. Как отмечают в компании, теперь становятся доступными эксклюзивные рейсы Дубай - Хьюстон, Сингапур - Лос-Анджелес, Лондон - Перт и многие другие.
Кстати, некоторые из характеристик Global 8000 были продемонстрированы год назад после демонстрационного полета на Global 7500. Самолет в сопровождении истребителя NASA F/A-18 неоднократно достигал скорости, превышающей 1,015 Маха, что является ключевым шагом к обеспечению максимальной рабочей скорости Маха (MMO) M0,94 и становлению самым быстрым бизнес-джетом в мире, а также самым быстрым в гражданской авиации со времен Concorde.
Во время демонстрационного полета самолет также стал первым самолетом транспортной категории, способным летать на сверхзвуковой скорости с экологически безопасным авиационным топливом (SAF).
Бизнес-джет Global 8000 имеет самый экологичный салон в отрасли с самой низкой высотой салона в своем классе - 884 метра при полете на высоте 12,5 км.
Самолет Global 8000 стал единственным бизнес-джетом с четырехзонным салоном.
Для комфорта пассажиров есть система циркадного освещения Soleil, которая помогает бороться с негативным эффектом при смене часовых поясов.
"В сочетании с инновационным сиденьем Nuage с первой в истории позицией невесомости пассажиры прибудут в пункт назначения обновленными и свежими", - говорится на сайте авиапроизводителя.
Сравнительные характеристики Global 8000 и модели предшественника Global 7500 (фото: instagram.com/bombardier_jets)
В новом самолете Global 8000 есть основной люкс с полноразмерной кроватью и душевой кабиной в собственной ванной комнате.
Джет рассчитан на 17 человек.
Салон коммерческого самолета Global 8000 (фото: bombardier.com)
Также установлены развлекательные системы в салоне и возможность подключения, интуитивно понятная сенсорная система Touch CMS и сенсорный OLED-диск, направленная звуковая система Bombardier l’Opéra и доступный 4K-монитор.
В кабине самолета установлена знаменитая кабина экипажа Bombardier Vision с технологией электронного управления полетом нового поколения и сочетанием передовой авионики.
Ожидается, что джет Global 8000 будет введен в эксплуатацию в 2025 году.
Сейчас разработка самолета еще продолжается по плану.
Бизнес-джет Global 8000 от компании Bombardier (фото: bombardier.com)
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