"Кров у венах застоюватися": кардіолог розповіла про небезпеку авіаперельотів для здоров'я

Небезпека довгих авіаперельотів

Літаки стали частиною повсякденного життя, коли люди долають сотні кілометрів між країнами, щоб побачитись з друзями та рідними.

Хоч авіаперельоти - прості та доступні, але вони несуть певні ризики для здоров’я.

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) може виникнути під час тривалих рейсів, особливо трансатлантичних, коли люди годинами сидять без руху.

За словами лікаря, коли людина довго сидить без можливості встати і порухатися, кров у венах ніг починає застоюватися, що може призвести до утворення тромбів. Важливо знати, що вени не скорочуються як артерії.

Кров по венах іде до серця краще та швидше, якщо скорочуються литкові мʼязи під час руху та бігу.

Тому, під час авіаперельотів кардіолог радить:

регулярно вставати і рухатись, хоча б раз на годину пройтись вперед/назад

пийте достатньо води

використовуйте компресійні панчохи за потреби під час перельоту

Що робити, щоб не набрякали ноги

Причини, які викликають набряки після літака, пов'язані з довгим нерухомим сидячим становищем. В результаті відтік венозної крові порушується. З'являються симптоми:

набряклість м'яких тканин

болючість та почуття тяжкості в ногах, що обумовлено застоєм крові в литкових м'язах

судоми, які часто виникають в області гомілок

Летальний результат може бути пов'язаний із відривом тромба з венозного відділу нижніх кінцівок.

Довгий час підтримувалась думка, що польоти у просторому салоні бізнес-класу безпечніші, ніж у тісному економ-класі. Однак, розташування крісел у салоні літака не впливає на варикозне розширення вен нижніх кінцівок.

Основна причина венозного застою - не тіснота, а необхідність перебувати в одній позі. Щоб не набрякали ноги, потрібно більше рухатися і періодично ходити салоном.

Носіння компресійного трикотажу - ефективний спосіб захисту від негативних наслідків варикозу та тромбозу під час авіаперельоту.

Ефект використання компресійного трикотажу обумовлений механічним тиском на елементи венозного русла. В результаті прискорюється кровотік у венозній системі та поліпшується відтік крові з вен.