"Кровь в венах застаиваться": кардиолог рассказала об опасности авиаперелетов для здоровья

Опасность длинных авиаперелетов

Самолеты стали частью повседневной жизни, когда люди преодолевают сотни километров между странами, чтобы увидеться с друзьями и родными.

Хотя авиаперелеты простые и доступные, но они несут определенные риски для здоровья.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЕЛА) может возникнуть во время длительных рейсов, особенно трансатлантических, когда люди часами сидят без движения.

По словам врача, когда человек долго сидит без возможности подняться и подвигаться, кровь в венах ног начинает застаиваться, что может привести к образованию тромбов. Важно знать, что вены не сокращаются как артерии.

Кровь по венам идет к сердцу лучше и быстрее, если сокращаются икроножные мышцы во время движения и бега.

Поэтому во время авиаперелетов кардиолог советует:

регулярно вставать и двигаться, хотя бы раз в час пройтись вперед/назад

пейте достаточно воды

используйте компрессионные чулки при необходимости во время перелета

Что делать, чтобы не набухали ноги

Причины, вызывающие отеки после самолета, связаны с неподвижным сидящим положением. В результате отток венозной крови нарушается. Появляются симптомы:

отечность мягких тканей

болезненность и чувство тяжести в ногах, что обусловлено застоем крови в икроножных мышцах

судороги, часто возникающие в области голеней

Летальный исход может быть связан с отрывом тромба из венозного отдела нижних конечностей.

Долгое время поддерживалось мнение, что полеты в просторном салоне бизнес-класса более безопасны, чем в тесном эконом-классе. Однако расположение кресел в салоне самолета не влияет на варикозное расширение вен нижних конечностей.

Основная причина венозного застоя - не теснота, а необходимость находиться в одной позе. Чтобы не набухали ноги, нужно больше двигаться и периодически ходить по салону.

Ношение компрессионного трикотажа - эффективный способ защиты от негативных последствий варикоза и тромбоза во время авиаперелета.

Эффект использования компрессионного трикотажа обусловлен механическим давлением на элементы венозного русла. В результате ускоряется кровоток в венозной системе, и улучшается отток крови из вен.