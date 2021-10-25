Кроссовер "Одесса" от ЗАЗ, фото которого восхитили украинцев, оказался фейком

С чего все началось

Профильные СМИ несколько дней назад опубликовали вот эти фото:

Началось все с фото, которые появились в сети (фото: facebook.com/odesacity)

Также разные издания писали, что новый "ЗАЗ Одесса" будет сделан на базе китайского кроссовера FAW Bestune T77 или FAW X60, который был презентован миру три года назад.

Цену "ЗАЗ Одесса" установили на уровне 550-700 тысяч гривен (то есть, около 20 тысяч долларов), что не так уж и мало для потенциальной новинки.

Почему это фейк

О том, что снимки ненастоящие можно было понять с первого взгляда. Дело в том, что автор снимков просто-напросто наложил логотип ЗАЗ и украинский номер... на китайский Bestune T77.

А позже, конечно, и пресс-служба корпорации "УкрАВТО" успокоила преждевременно обрадовавшихся юзеров.

"Мы не ведем никаких переговоров с FAW Group и не планируем запуск производственного проекта с использованием агрегатной базы моделей вышеупомянутого автопроизводителя. На данный момент на конвейере Запорожского автомобилестроительного завода ведется производство ряда моделей Groupe Renault, а также моделей KIA", - рассказали в компании.

А СМИ при этом попросили "следовать журналистской этике" и проверять факты на предмет достоверности.

Следует обратить внимание еще на один нюанс.

Первыми начали распространять этот фейк пользователи российского сегмента интернета. Подключились даже блогеры.