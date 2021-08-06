В Кропивницком мужчина из-за глубокой ямы на дороге остался без глаза (видео)

По словам Дмитрия Гребенюка, около двух недель назад он за рулем Chevrolet приблизительно в девять часов вечера ехал по улице Вокзальной, не увидел ямы и въехал в нее.

"Был сильный дождь, и дорожное покрытие особо не было видно. Я ехал медленно, километров 20, максимум 30 в час. И все-таки въехал в очень глубокую яму", - рассказал мужчина.

После этого в авто сработала подушка безопасности, но осколками водителю выбило глаз и два зуба. Кроме того, у него остались царапины на лице.

Пострадавший сразу же вызвал "скорую помощь" и полицию. Но, как отметил Дмитрий, правоохранители некорректно составили протокол.

"Сработала подушка безопасности, и возможно неправильно, пока еще неизвестно, почему так произошло. И вызвали еще полицию. А полиция неправильно все это трактовала, то есть не по той статье. Там должно было быть ненадежный состояние дорожного покрытия, а они выписали, что я не убедился в безопасности. Есть тоже такой нюанс, мы это все будем оспаривать", - говорит мужчина.

Видео: в Кропивницком водитель въехал в яму на дороге и остался без глаза