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В Кропивницком мужчина из-за глубокой ямы на дороге остался без глаза (видео)

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Кропивницкий, Пятница 06 августа 2021 16:08
В Кропивницком мужчина из-за глубокой ямы на дороге остался без глаза (видео) коллаж РБК-Украина: в Кропивницком мужчина въехал на авто в яму и получил серьезные травмы
Автор: Владимир Костырин

В Кропивницком мужчина на автомобиле влетел в яму на дороге, и остался без глаза и двух зубов. Инцидент произошел во время ливня, и после происшествия пострадавший решил, что ситуацию так просто не оставит - уже нанял адвоката.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала VITER TV.

По словам Дмитрия Гребенюка, около двух недель назад он за рулем Chevrolet приблизительно в девять часов вечера ехал по улице Вокзальной, не увидел ямы и въехал в нее.

"Был сильный дождь, и дорожное покрытие особо не было видно. Я ехал медленно, километров 20, максимум 30 в час. И все-таки въехал в очень глубокую яму", - рассказал мужчина.

После этого в авто сработала подушка безопасности, но осколками водителю выбило глаз и два зуба. Кроме того, у него остались царапины на лице.

Пострадавший сразу же вызвал "скорую помощь" и полицию. Но, как отметил Дмитрий, правоохранители некорректно составили протокол.

"Сработала подушка безопасности, и возможно неправильно, пока еще неизвестно, почему так произошло. И вызвали еще полицию. А полиция неправильно все это трактовала, то есть не по той статье. Там должно было быть ненадежный состояние дорожного покрытия, а они выписали, что я не убедился в безопасности. Есть тоже такой нюанс, мы это все будем оспаривать", - говорит мужчина.

Видео: в Кропивницком водитель въехал в яму на дороге и остался без глаза

Ранее сообщалось, что в июне в Кривом Роге девочку засосала трясина из щебня от коммунальщиков, но даже после происшествия яму огораживать не стали.

Также мы писали о том, что в июле в центре Днепра девушка провалилась по шею в яму с водой, и ее еле смогли вытащить.

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